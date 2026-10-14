Компания из Лосино-Петровского увеличила объемы производства садовой мебели за счет оптимизации процессов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, компания ООО «Адриано» оптимизировала работу на участке по изготовлению садовой мебели. Выработка увеличилась на 20%, достигнув 0,24 шт/чел.-ч против 0,20 шт/чел.-ч до начала проекта. Время прохождения производственного процесса сократилось с 5 518 до 3 962 минут. Помимо этого, на 13,6% сократился объем незавершенного производства.

Оптимизация была проведена в рамках федерального проекта «Производительность труда». Он, в свою очередь, реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил первый производственный корпус ГИП «Титан» в Ленинском округе.