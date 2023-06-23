Глава Одинцова Андрей Иванов проверил, как идет капитальный ремонт детского сада №10

В первый день сентября в Одинцовском городском округе распахнет двери детский сад № 10, отремонтированный в рамках муниципальной программы «Образование».

Это детское учреждение на Можайском шоссе было построено почти полвека назад. За это время в нем ни разу не производился капитальный ремонт. В муниципальном бюджете заложили средства на ремонт детского сада, выбрали подрядчика — работа пошла. В здании уже выполнены все подготовительные работы – стяжка, штукатурка, электрика, отопление и другие процессы, внутренние помещения готовят под чистовую отделку. Также активно ведутся фасадные работы.

Глава округа Андрей Иванов лично контролирует важный социальный объект, как там идут дела, всего ли достаточно для качественной работы. В настоящий момент поводов для беспокойства нет. В этом глава убедился в ходе осмотра здания совместно с жителями микрорайона. Работы активно ведутся по всем направлениям с соблюдением графика.

Андрей Иванов не сомневается, что к 1 сентября в детском саду и на прилегающей территории будет полный порядок. Для светлых и просторных игровых комнат закуплена мебель, для спортивного зала - необходимый инвентарь.