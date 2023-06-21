Глава Одинцовского городского округа проинспектировал ремонт детской площадки

Ход работ по монтажу детского игрового комплекса в поселке Горки-10 проверил глава Одинцовского горокруга Андрей Иванов.

В числе прочих вопросов обсуждалась необходимость ремонта хоккейной площадки и пешеходных дорожек — там необходимо обновить износившуюся тротуарную плитку.

Игровая площадка была построена в поселке 13 лет назад, за эти годы обветшала и требует реконструкции. Большинство малых форм заметно износилось.

«Также требуется заменить баскетбольные кольца, натянуть защитную сетку по периметру спортивной площадки, чтобы спортсмены не теряли мяч с игрового поля», – отметил глава Одинцовского округа.

Иванов осмотрел и хоккейную коробку возле дома № 29. Этому спортивному сооружению также более 10 лет. Необходимо заменить борта, покрытие площадки.

Во время рабочей поездки глава округа Андрей Иванов встретился с руководителем волейбольной секции поселкового ДК Евгенией Мурадовой. Жительницей Одинцова Евгения стала год назад и теперь активно занимается с детьми физкультурой, учит играть в волейбол и детей, и взрослых. Тренер указала на важность налаживания межспортивных связей с другими поселениями округа. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поручил профильным службам взять в работу обращения Мурадовой.