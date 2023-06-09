Глава Одинцовского городского округа проконтролировал ход реконструкции улиц
Фото: [пресс-служба администрации Одинцовского г.о.]
Глава Одинцово Андрей Иванов проверил ход обновления улицы Чистяковой в Новой Трехгорке.
Движение здесь планируют открыть уже 10 июля.
Глава муниципалитета также осмотрел процесс готовности выезда микрорайона Трехгорки на Северный обход Одинцово. На проверке также смогли поприсутствовать и заместители главы, подрядчик, депутат, а также неравнодушные жители микрорайона.
Подрядчик отметил, что реализация продукта почти окончена. Уже проведены все работы по установке подпорных стенок, а также железобетонных труб. В том числе уже установили освещение и проделали работы по снабжению. Всем процессом занимается семьдесят девять работников, а также тридцать восемь единиц техники.
«Самым последним этапом станет благоустройство прилегающей территории у дороги, а также озеленение», - добавил Андрей Иванов.