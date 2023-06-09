Глава Одинцовского городского округа проконтролировал ход реконструкции улиц

Движение здесь планируют открыть уже 10 июля.

Глава муниципалитета также осмотрел процесс готовности выезда микрорайона Трехгорки на Северный обход Одинцово. На проверке также смогли поприсутствовать и заместители главы, подрядчик, депутат, а также неравнодушные жители микрорайона.

Подрядчик отметил, что реализация продукта почти окончена. Уже проведены все работы по установке подпорных стенок, а также железобетонных труб. В том числе уже установили освещение и проделали работы по снабжению. Всем процессом занимается семьдесят девять работников, а также тридцать восемь единиц техники.