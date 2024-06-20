Глава Одинцовского округа обсудил с жителями ЖК «Город-событие Лайково» проблемы микрорайона

Благоустройство территории, организация парковок и выездов, состояние подвалов, возведение школы, вопросы о новом участковом пункте полиции и другие темы обсудил с жителями ЖК «Город-событие Лайково» глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Участие в рабочей встрече также приняли профильные заместители руководителя муниципалитета, представители УК и сотрудники полиции.

Управляющая компания сменилась жилом комплексе в этом году после жалоб жителей и при помощи муниципальных властей. Сейчас управление осуществляет АО «ВК Комфорт», представители которой присутствовали на встрече с жителями. Глава округа Андрей Иванов проанализировал темп исполнения просьб населения микрорайона, а также обсудил проблему верхнего и нижнего «пятен» застройки.

Организация пункта полиции стала одним из актуальных вопросов от жителей. Решение застройщику озвучил глава округа: он предложил выделить помещение для ремонта и дальнейшей передаче правоохранителям. Место должно выполнять функции опорного пункта для патрулирования территории, а также приема посетителей. Помимо этого на встрече жители подчеркнули, что помогать в патрулировании будет народная дружина, включающая и собственников домов.

Еще одним вопросом стало возведение школы в Лайково. Вопросы об этом задавались ООО «СЗ «Самолет-Лайково». Андрей Иванов подтвердил, что образовательное учреждение на 1100 мест откроют к 1 сентября следующего года. На месте ведутся строительные работы, готовность объекта — 23%.

В ходе встречи у жителей появилась просьба к застройщику. Они указали на необходимость создать отдельный въезд на парковки и изменить схему передвижения строительной техники.

«Будем ждать от застройщика проект по парковкам, строительству примыкающих к ним дорог, крытого паркинга, и, конечно, по устройству ливневой канализации. Упаковываем это в подробную дорожную карту. Мы должны успокоить людей, что весь этот транспорт, тысячи машин, не поедет после завершения строительства через их дворы. Не исключено, что промежуточным вариантом покрытия станут бетонные плиты. В любом случае поток машин из квартала нужно убрать», — подытожил Андрей Иванов.

Не менее значимыми стали и другие вопросы. С участниками рабочей встречи и инициативными жителями обсудили состояние подвалов МКД с ломающимися дренажными насосами, благоустройство пешеходных дорожек к дому №17, контейнерные площадки, доступность транспорта, межевание домов и многое другое. Все вопросы по итогам встречи были занесены в протокол. Ситуация будет находиться на контроле у профильных заместителей главы округа.

В следующий раз аналогичное обсуждение состоятся в конце текущего лета. Тогда же оценят динамику решения озвученных ранее вопросов.