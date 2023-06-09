Глава Одинцовского округа проверил ход реконструкции эстакады в районе станции Отрадное

Полным ходом идет реконструкция эстакады на 26-м километре Можайского шоссе, в районе станции Отрадное в Одинцово.

Автомобилисты с нетерпением ждут запуска полноценного движения по этому участку. Ход работ лично проверил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Напомним, капитальный ремонт путепровода осуществляется благодаря президентскому проекту «Безопасные качественные дороги». Львиная доля работ уже сделана. Так, в частности подрядчик уже заменил асфальтобетонное покрытие, обустроил тротуар, установил современные барьерные и перильные ограждения, а также новое освещение в сторону Москвы.

Сегодня строители завершают второй этап реконструкции объекта. Выполнено 80% работ.

«Полноценное движение по обновленной эстакаде в Отрадном откроется 30 июня. Для автомобилистов будут доступны все 4 полосы – по 2 в каждую сторону. Второй этап реконструкции на финишной прямой», - рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов

Руководитель муниципалитета отметил, что в рамках второго этапа работ подрядная организация проводит капитальный ремонт половины эстакады – по направлению в сторону Московской области. В настоящее время строители делают подмостовую зону, а также балки пролетного строения и опоры.

Задача – не только завершить объект срок, но выполнить все работы качественно. Чтобы эстакада служила автолюбителям верой и правдой долгое время, в ремонте применяются новые современные технологии. Так, например, в ходе реконструкции строители применили подмостовые композитные водоотводные лотки. У них увеличенный срок службы, они не подвергаются коррозии. Мощную защиту от противогололедных реагентов зимой имеют битумно-мастичные швы. Кроме того, они очень удобны в ремонте.

Напомним, путепроводу, которому сейчас дают вторую жизнь, – уже 37 лет. Последний раз его ремонтировали пятнадцать лет назад.