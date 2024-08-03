Глава офиса Зеленского Ермак взбесился, узнав о выступлении Анны Нетребко в Римской опере

Позволять российской оперной диве Анне Нетребко выступать на Западе просто неприемлемо, считает глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В своем аккаунте в соцсетях он раскритиковал готовящийся выход певицы на сцену Римской оперы.

По мнению Ермака, своим участием в постановке оперы «Тоска» на сцене Римской оперы Нетребко несет русскую культуру, чего нельзя допустить в свете продолжающегося украинского конфликта.

«Россияне не должны иметь возможности нести русскую культуру в Европу и на Запад», — написал глава офиса президента Украины.

Стоит отметить, что, помимо визита в Рим, Анна Нетребко выступит 3 февраля 2025 года во Флориде. Это произойдет в США впервые с 2019 года. Концерт российской оперной певицы запланирован на площадке Palm Beach Opera.

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