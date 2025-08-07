Глава округа Красногорск Дмитрий Волков присоединился к инициативе «Собери ребенка в школу»
Фото: [пресс-служба г.о. Красногорск]
Глава городского округа Красногорск, Дмитрий Владимирович Волков, посетил семью участника специальной военной операции, Олега, его жену Ольгу и их сыновей, Бориса и Мишу.
Вскоре, Борису, которому в этом году исполнится семь лет, впервые доверится занять место ученика в школе. В рамках акции, организованной партией «Единая Россия» под названием «Собери ребенка в школу», глава округа передал будущему первокласснику комплект необходимых школьных принадлежностей.
Сейчас Олег, после выполнения поставленных задач, продолжает службу в воинском подразделении. Ольга, работая в клубе «Активного долголетия» с момента его открытия, активно трудится в новом центре в Нахабино.
«У семьи есть важный запрос, касающийся жилищного вопроса. И наша задача, как и в отношении всех возникающих проблем у военнослужащих и их родных, находить решения во всех сферах», - сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.