Глава округа Красногорск Дмитрий Волков присоединился к инициативе «Собери ребенка в школу»

Глава городского округа Красногорск, Дмитрий Владимирович Волков, посетил семью участника специальной военной операции, Олега, его жену Ольгу и их сыновей, Бориса и Мишу.

Вскоре, Борису, которому в этом году исполнится семь лет, впервые доверится занять место ученика в школе. В рамках акции, организованной партией «Единая Россия» под названием «Собери ребенка в школу», глава округа передал будущему первокласснику комплект необходимых школьных принадлежностей.

Сейчас Олег, после выполнения поставленных задач, продолжает службу в воинском подразделении. Ольга, работая в клубе «Активного долголетия» с момента его открытия, активно трудится в новом центре в Нахабино.