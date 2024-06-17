Глава округа Луховицы вручил федеральные и областные награды медикам в честь профессионального праздника

Уточняется, что участниками торжества стали сотрудники Луховицкой больницы, центральной и детской поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, больницы поселка Белоомут. С профессиональным праздником их поздравил глава муниципального образования Сергей Тимохин. В ходе поздравления он поблагодарил медиков за преданность выбранному делу, чуткое и внимательное отношение к пациентам, ответственный подход к выполнению задач во благо луховичан и гостей округа.

По словам главы округа, в Луховицкой больнице работает сплоченный коллектив, где опыт старших наставников сотрудничает с задором, энергичностью, упорством молодых специалистов. Кроме того, он подчеркнул, что для развития здравоохранения в муниципалитете многое сделано: проведены ремонты, поставлено современное оборудование. Также в 2025 году планируется открытие после капитального ремонта терапевтического корпуса.

Отмечается, что Сергей Тимохин вручил благодарность министра здравоохранения РФ заведующему отделением восстановительной медицины и медицинской реабилитации центральной поликлиники Владиславу Деханову и заведующей фельдшерско-акушерским пунктом в селе Подлесная Слобода Ларисе Бережанской. Также удостоены почетными грамотами Минздрава Подмосковья пятеро медиков. Кроме того, шестеро сотрудников Луховицкой больницы получили благодарности министра здравоохранения Московской области и шестеро медиков – благодарственные письма Минздрава Подмосковья. А почетные грамоты от местного отделения «Единой России» получили двое сотрудников медицинской отрасли муниципалитета.

Уточняется, что для сотрудников Луховицкой больницы вокальные и хореографические коллективы, а также сольные исполнители показали музыкальные и хореографические номера.