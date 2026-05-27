Глава округа оценил результат: в рошальском стационаре Шатурской больницы заработала обновленная столовая

В Рошале завершился капитальный ремонт пищеблока, который относится к местному стационару Шатурской больницы. Итоги работ во вторник, 26 мая, оценил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Здание, где расположена кухня для пациентов, отдельно стоящее. В ходе ремонта специалисты частично заменили инженерные коммуникации, привели в порядок систему вентиляции. Также провели кровельные работы и внутреннюю отделку помещений.

После того как строительный этап закончился, в пищеблоке установили новую технику. Все оборудование, как сообщается, российского производства. Помимо привычных электроплит и жарочных шкафов, здесь появился пароконвектомат. Его главное преимущество — возможность одновременно готовить до 400 порций блюд. В их числе котлеты, запеканки, омлеты и другие позиции меню.

Готовить для пациентов в обновленном пищеблоке будут три повара и пять работников кухни.