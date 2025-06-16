Глава округа Пушкинский и депутаты окружного Совета поздравили медицинских работников с праздником

15 июня, в День медицинского работника, Максим Красноцветов, глава Пушкинского округа, и депутаты окружного Совета поздравили медицинских работников.

В своей речи он поблагодарил тех, кто сопровождает человека на протяжении всей его жизни: от рождения до лечения, от профилактики болезней до спасения жизней. Особенно ярко талант и профессионализм медиков проявляются в текущей сложной военно-политической обстановке.

Фото: [ Анна Дунаева ]

«Мы всегда нацелены на привлечение специалистов, поэтому предоставляем меры социальной поддержки, в числе которых денежные вознаграждения, компенсационные выплаты, земельные участки, организация спортивного досуга. Стоит отметить, что система здравоохранения в округе постоянно развивается и модернизируется. Строятся и капитально ремонтируются поликлиники и корпуса, больницы пополняются сложным оборудованием. Каждый из вас, из ваших коллег, посвятил себя очень важной работе. Успехов вам, здоровья и всего наилучшего!» — отметил Максим Красноцветов.

На территории Городского округа Пушкинский функционируют 10 медицинских учреждений, в которых работают более четырех тысяч специалистов.

Фото: [ Анна Дунаева ]

Депутаты фракции «Единая Россия» Городского округа Пушкинский совместно с уполномоченным главы Ольгой Алексеевой 15 июня лично поздравили коллектив одного из них — Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко (филиал № 2) в Пушкино. Руководит госпиталем Роман Безносик, депутат окружного Совета.

Депутаты выразили признательность медицинским работникам за их неизменную преданность профессии, самоотверженность, отвагу и сильный дух.