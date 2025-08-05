Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов проверил результаты обновления лесопарка «Северный»

Глава округа, Максим Красноцветов, и его заместитель, Максим Прибытков, оценили результаты масштабных преобразований на его территории. После завершения работ, пространство кардинально изменилось. На 54 гектарах лесной зоны была создана удобная система дорожек и тропинок, появились современные детские игровые комплексы, площадка для занятий спортом на открытом воздухе и футбольное поле. Парк оформлен не только аккуратно, но и выполнен в современном экостиле, который чувствуется в каждой детали – от скамеек до освещения. Для комфорта посетителей были построены удобные туалетные павильоны и организованы площадки для сбора мусора. В парке установлено видеонаблюдение для обеспечения безопасности.

«Сейчас важно оценить, насколько эффективно используется эта территория и в каком состоянии она поддерживается. Мы видим мам с детьми, велосипедистов, бегунов – наблюдаем высокую посещаемость, что свидетельствует об эффективном использовании бюджетных средств. К сожалению, мы регулярно сталкиваемся с актами вандализма, и обслуживающая организация вынуждена постоянно восстанавливать элементы благоустройства. Некоторые жители заезжают в парк на личных автомобилях и квадроциклах, что приводит к повреждению дорожного покрытия и тропинок. Мы работаем над предотвращением подобных нарушений. Убедительно призываю жителей уважительно относиться к проделанной работе и беречь общественные пространства нашего округа», - заявил Максим Красноцветов.

В настоящий момент продолжаются работы по улучшению городской среды и в других районах округа. В Красноармейске идет благоустройство «Банного леса», в Ивантеевке в июне завершился второй этап обновления городского парка, преображается микрорайон Дзержинец и набережная озера Травинского в Пушкино. Главная задача масштабных преобразований – улучшение качества жизни жителей округа.