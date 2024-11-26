Глава округа Пушкинский обсудил поддержку семей участников СВО на оперативном совещании

На совещании напомнили, что за каждой семьей участников спецоперации закреплены ответственные лица, которые должны оперативно реагировать на просьбы и помогать в решении разных ситуаций. Также для них работает фонд «Защитники Отечества», который также отзывается на обращения бойцов и членов их семей. Объявили, что для детей участников СВО подготовили новогодние представления.

Затронули и вопросы благоустройства. Отметили, что недавно для посетителей открыли парк «Северный», а в Ивантеевке уверенно продолжают обустраивать парк культуры и отдыха. Кроме того, приведут в порядок красноармейский «Банный лес». Это повысит привлекательность общественных пространств для жителей.

Рабочее совещание прошло продуктивно. По его завершению Максим Красноцветов дал ряд поручений, в том числе и в области ЖКХ. Ответственные организации должны будут предоставить доклад об оснащении узлами учета тепловой энергии социально значимых объектов.