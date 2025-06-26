Глава округа Пушкинский представил отчет о программе расселения аварийного жилья

Мероприятие, инициированное Комитетом по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству, объединило депутатов, представителей областного правительства и муниципальных образований.

Приветственные слова участникам были адресованы заместителем председателя Московской областной думы Олегом Рожновым и вице-губернатором региона Владимиром Локтевым. Ключевые доклады были подготовлены министром строительного комплекса Александром Туровским и главами ряда подмосковных округов — Пушкинского, Шатуры, Ступино и Каширы. Они поделились своим опытом и обозначили сложности, возникающие в процессе расселения ветхого жилищного фонда на подведомственных территориях.

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов представил подробный отчет о ситуации в своем муниципалитете, где насчитывается 125 многоквартирных домов, признанных аварийными, общей площадью более 72 тысяч квадратных метров. Он подчеркнул, что расселение реализуется как в рамках государственной программы, так и за счет привлечения девелоперов, осуществляющих проекты комплексного развития застроенных территорий.

Кроме того, Максим Красноцветов сообщил о внедрении в округе механизма жилищных сертификатов для граждан, проживающих в аварийном жилье. С начала июня администрация округа провела серию встреч с жителями, на которых ответила на их вопросы и разъяснила условия получения этих сертификатов.

«С 1 июня 2025 года в Московской области возобновлена программа выдачи сертификатов, что значительно ускоряет процесс переселения жителей из аварийного фонда. На данный момент уже поступило 12 обращений на получение сертификата — сейчас проводится оценка недвижимости для определения суммы выкупа», — рассказал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

После завершения официальной части мероприятия состоялись публичные дебаты, в ходе которых жители получили возможность задать вопросы представителям власти и получить разъяснения по интересующим их вопросам. Такой формат, предоставляющий площадку для свободного выражения мнения, позволил учесть позицию граждан и тщательно проработать проблемные аспекты, возникающие при реализации программы расселения аварийного жилья в Московской области.