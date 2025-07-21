Глава округа Пушкинский проинспектировал подготовку «Образовательного комплекса №3» к учебному году

Специальная комиссия, куда вошли представители правоохранительных органов (МВД и Росгвардии), медицинских учреждений, Администрации, проводит оценку готовности 23 образовательных комплексов, школы-интерната и двух учреждений дополнительного образования. Также в списке на проверку – 11 частных образовательных организаций и одна государственная структура.

16 июля глава округа посетил муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Пушкино «Образовательный комплекс № 3», который включает в себя 6 зданий. В детских садах, расположенных на территории комплекса, произведена замена окон, выполнен капитальный ремонт помещений, обновлены музыкальный и спортивный залы. В школьных корпусах выполняется косметический ремонт учебных кабинетов и коридоров, а также ведется благоустройство прилегающей территории.

«Состояние школы можно оценить как удовлетворительное. Мы тщательно проверяем всю необходимую документацию, фактическую степень готовности образовательных учреждений и наличие всего необходимого оборудования. На территории округа функционирует 23 общеобразовательных комплекса, включающих в себя 132 здания, и все они должны быть полностью подготовлены к 1 сентября», - отметил глава округа Максим Красноцветов.

Одной из ключевых новинок текущего года стало внедрение электронного паспорта образовательных организаций, разработанного Министерством образования Московской области. Именно через эту систему фиксируются и утверждаются акты о готовности учреждений к новому учебному году.

В округе Пушкинский в первый класс 1 сентября отправятся около 5000 учеников. Оценка готовности образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, работе с детьми и молодежью Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, а также государственных и частных организаций, предоставляющих образовательные услуги на территории округа, будет завершена до 15 августа.

На инспекцию запланировано 23 муниципальных комплекса, школа-интернат, 2 организации дополнительного образования Городского округа Пушкинский, 11 частных и 1 государственная организация.