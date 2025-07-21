Глава округа Пушкинский провел встречу с жителями в ДК Пушкино

17 июля в ДК «Пушкино» состоялась встреча с населением в формате «выездной Администрации» под руководством Максима Красноцветова, главы Городского округа Пушкинский. В мероприятии приняли участие сотрудники Администрации округа Пушкинский, лидеры компаний, обеспечивающих коммунальные услуги, и активисты партии «Единая Россия».

Всего в приемной были зафиксированы обращения 103 человек. Основные темы обсуждений включали вопросы обустройства общественных зон, восстановления дорожного покрытия, проведения капитального ремонта жилых домов и предоставления социальных льгот для многодетных семей, проживающих на территории округа.

«Формат отличный, сразу чувствуется заинтересованность администрации в решении проблем, которые поднимают люди. Конечно, личное общение куда предпочтительнее, чем переписка по электронной почте – живое взаимодействие всегда ценнее», – поделился впечатлениями житель Пушкино Сергей после беседы с представителями власти.

Данный формат встреч получил высокую оценку и доказал свою эффективность. Регулярное проведение подобных мероприятий на различных территориях округа имеет большое значение. На первой встрече жители озвучивают свои запросы и совместно с представителями власти подробно анализируют их. На последующих встречах у граждан появляется возможность убедиться в том, что над решением их проблем ведется работа или они уже успешно решены.