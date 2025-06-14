Глава округа Пушкинский проверил качество обновленного участка дороги в Пушкино

Максим Красноцветов, глава округа Пушкинский, совместно с представителями администрации проинспектировал завершение работ по реконструкции улицы Лермонтова в городе Пушкино.

Обновленный участок дороги имеет протяженность более километра — 1,286 километра. В ходе работ была создана новая пешеходная зона, организованы парковочные места, полностью заменено асфальтовое покрытие и нанесена дорожная разметка.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

В рамках текущего и капитального ремонта планируется привести в порядок десять дорог на территории округа в 2025 году. На сегодняшний день завершены работы на пяти объектах.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]