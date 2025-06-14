Глава округа Пушкинский проверил качество обновленного участка дороги в Пушкино
Фото: [Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
Максим Красноцветов, глава округа Пушкинский, совместно с представителями администрации проинспектировал завершение работ по реконструкции улицы Лермонтова в городе Пушкино.
Обновленный участок дороги имеет протяженность более километра — 1,286 километра. В ходе работ была создана новая пешеходная зона, организованы парковочные места, полностью заменено асфальтовое покрытие и нанесена дорожная разметка.
Фото: [Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
В рамках текущего и капитального ремонта планируется привести в порядок десять дорог на территории округа в 2025 году. На сегодняшний день завершены работы на пяти объектах.
Фото: [Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
«Тот объем работ, который был запланирован по ремонту дорог, выполняется, идем в соответствии с графиком. Также посмотрели организацию работ в МКУ «Пушгорхоз». Проводим закупку техники — получили новую каналопромывочную машину, которая будет направлена в МУП «ЖКХ Лесной» для дальнейшей работы на объектах водохозяйства. Еще ожидаем «ГАЗель» и илососную машину», — отметил глава округа Максим Красноцветов.