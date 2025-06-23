Глава округа Пушкинский встретился с многодетными семьями в Заветах Ильича

Мероприятие состоялось на участке земли, где в 2013 году более тридцати семей получили земельные участки, которых они долго ожидали. Вместе с представителями инициативной группы Максим Красноцветов ознакомился с ходом строительства спортивной площадки, оценив объем проделанных работ. В ходе общения с многодетными родителями были затронуты планы по созданию «народной тропы», реализация которой запланирована на 2026 год.

Одной из наиболее актуальных проблем, поднятых многодетными семьями в ходе обсуждения, стало обеспечение их качественным водоснабжением и канализацией. Глава округа проинформировал присутствующих о предстоящей реконструкции канализационного коллектора, расположенного в этом микрорайоне.