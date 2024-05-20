Глава округа Щелково проверил ход благоустройства сквера во Фряново вместе с жителями

Глава г.о Щелково Андрей Булгаков и жители осмотрели место работ во Фряново, где в скором времени появится обновленный и уютный сквер.

Работы по благоустройству сквера на 1,3 гектара движутся в уверенном темпе. Место за домом №12 по улице Текстильщиков осмотрели местные жители и глава Щелково, оценив ход благоустройства.

Объект продолжает преображаться, чтобы в будущем стать местом притяжения для отдыха щелковцев. При этом в проекте учли интересы для посетителей разных возрастов. В сквере во Фряново появятся детские площадки и прогулочные зоны, места для занятий спортом и отдыха, а также сцена для проведения мероприятий.

В планах провести дополнительное озеленение сквера, а также установить освещение и камеры «Безопасного региона». Уточняется, что существующие березы в зеленой зоне сохранят.

Напомним, что проект победил в результате Всероссийского голосования, где жители выбрали объект для благоустройства. За сквер во Фряново проголосовали свыше 17 000 человек. Именно эти люди, включая и жителей Щелково, дали толчок к реализации обновления интересного природного пространства.