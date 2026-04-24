Глава Павлово-Посадского округа вручил 16 юным жителям первые паспорта

Четверг, 23 апреля, стал знаковым днем для 16 юных жителей Павлово-Посадского округа. В торжественной обстановке Малого зала администрации подросткам вручили их первые паспорта. Событие ознаменовало официальный переход ребят во взрослую жизнь, наделив их не только новыми правами, но и гражданской ответственностью.

Церемония прошла под руководством главы округа Дениса Семенова. Личное участие руководителя муниципалитета подчеркнуло значимость момента: получение красной книжки превратилось из бюрократической процедуры в настоящий праздник.

Помимо 16 главных героев дня, на мероприятие пригласили участников предыдущего потока. Ребятам, получившим свои документы 31 марта, вручили памятные фотографии с той встречи, запечатлевшие один из важнейших моментов их биографии.

Глава округа поделился с молодежью личными воспоминаниями.

«Помню, как сам получал свой первый паспорт – волнение, гордость, ощущение, что теперь ты по-настоящему взрослый. Уверен, сегодня наши ребята испытали те же чувства», — отметил Денис Семенов.

В своем обращении Денис Семенов подчеркнул, что статус гражданина — это большая честь и одновременно обязательство перед семьей и родным городом. Было отмечено, что местная администрация продолжит создавать в Павловском Посаде условия для комфортной учебы и реализации амбициозных планов подрастающего поколения.

Финальным аккордом встречи стали пожелания успехов в достижении целей и напутствие в «добрый путь» для новых обладателей паспортов.