Глава подмосковного Зарайска везет гуманитарный груз бойцам в зону СВО

Очередную колонну с помощью отправилась накануне из подмосковного Зарайска в зону специальной военной операции. Глава муниципалитета Виктор Петрущенко также отправился в составе колонны. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

В этот раз в состав колонны вошло шесть единиц техники, четыре из них останутся в помощь бойцам. Так называемые «Буханки», которые будут переданы ребятам, давно зарекомендовали себя на передовой. Они хорошо подходят для перевозки раненых и отличаются высокой проходимостью.

Бинокли, прицелы, маскхалаты, медикаменты, строительные материалы и многое другое — в состав груза вошло то, о чем просят ребята, что реально поможет сохранить жизни.