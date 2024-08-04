Глава подмосковной Дубны поздравил со 100-летием участницу Великой Отечественной войны

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил с юбилеем жительницу муниципалитета Марию Тимофеевну Тимофееву, которой исполнилось 100 лет. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Известно, что Мария Тимофеевна родилась в 1924 году в деревне Мишутино Калининской области. Трудовая деятельность началась в 1940, а в апреле 44-го Мария Тимофеевна была откомандирована в распоряжении начальника военного эксплуатационного отделения номер 28. В феврале 1946 года вернулась из командировки на должность старшего стрелочника станции Дмитров.

В 1960 году работала на станции Большая Волга дежурным по станции Темпы Московской железной дороги. С 1967 года — дежурным по станции города Дубна. Уже в 1984 году вышла на пенсию. А вся ее трудовая деятельность связана с железной дорогой.