Глава подмосковных Химок принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

Накануне глава городского округа Химки Дмитрий Волошин побывал в Доме Правительства Московской области, где принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний».

Отмечается, что руководитель муниципалитета снял в елки два желания. Одним из них стала мечта тринадцатилетней Анастасии Швец, которая проживает в Мариуполе. Известно, что девочка занимается народными и восточными танцами и сама шьет костюмы.

Ее желанием стала электрическая швейная машинка, так как она хочет шить одежду для себя и своих близких.