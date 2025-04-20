Глава Подольска вручил знак почетного гражданина округа участнику ВОВ

Глава округа Григорий Артамонов вместе с руководителем местной Ассоциации участников СВО Игорем Науменковым навестили ветерана Бориса Гинкулу, чтобы выразить благодарность за вклад в Победу в ВОВ и проявленную отвагу в тяжелые для Родины времена. Участника боевых наградили знаком почетного гражданина.

«Борис Иванович по праву удостоен высокого звания почетного гражданина. Его история — это живая летопись стойкости и беззаветной преданности Родине. Склоняю голову перед его подвигом и говорю спасибо за мир, который он помог отстоять. Его жизнь является примером героизма и мужества», — сказал Артамонов.

Отметили, что Борису Ивановичу было лишь 15 лет, когда он застал войну. В столь юном возрасте ему пришлось пережить многие ужасы, включая бомбежку противника. Он чудом выжил, а после решил, что встанет на защиту Родины. Так Гинкула стал пулеметчиком.

Когда наступила долгожданная Победа, Борис Гинкула продолжил службу в Таллине и далее на севере страны. В чине полковника ушел в отставку, став примером настоящей самоотверженности и героизма. Свой опыт и историю он теперь может передать молодому поколению.

Ранее сообщалось, что в Подольске провели памятную акцию в честь Дня единых действий.