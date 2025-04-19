Подольск провел памятную акцию в честь Дня единых действий

В администрации проинформировали, что мероприятие приурочили Дню единых действий. В субботу, 19 апреля, в памятной акции приняли участие волонтеры и молодежь Подольска. Общественники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны соотечественников. К мемориалу воинской славы участники мероприятия возложили цветы.

В администрации отметили, что жители городского округа могут присоединиться к всероссийскому проекту «Без срока давности». Его цель — сохранить память о жертвах военных преступлений националистического движения.

В администрации отметили, что победа советских граждан досталась им горестной ценой. На поле боя гибло много граждан, которые стали едиными и вышли на защиту Родины. Погибли почти 27 млн. человек. Много жертв было на оккупированных территориях. Нацисты и их пособники беспощадно убивали женщин, пожилых людей и детей. Всего на оккупированных территориях было убито 13 684 692 мирных жителя.

Памятные акции, приуроченные Дню единых действий, проходят 19 апреля по всей территории России.

Ранее сообщалось, что ветеран Великой Отечественной войны стал почетным жителем Подольска.