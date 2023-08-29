Глава Подольска встретился с директорами школ, которые вошли в «зеленую» зону
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков провел встречу с руководителями образовательных учреждений, которые вошли в «зеленую» зону рейтинга Министерства образования Московской области.
В 2023 году более двух десятков подольских школ показали отличные результаты, а семь вошли в сотку лучших, отмечает Жариков. В рамках встречи с директорами глава муниципалитета обсудил главные достижения и ключевые направления работы в сфере образования. Также глава Подольска поблагодарил руководителей учебных учреждения за «грандиозный труд», который позволил достичь столь высоких результатов.
Напомним, что ученики и учителя из муниципалитета продемонстрировали отличные результаты на ГИА, Всероссийской олимпиаде школьников, в спорте и творческой деятельности, волонтерстве и развитии молодежных движений.