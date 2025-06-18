Глава Пушкинского Максим Красноцветов встретился с представителями молодежи округа

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, совместно с заместителем Ольгой Ждановой, провел обсуждение с молодыми активистами и представителями комплексного молодежного центра «Точки притяжения». В ходе встречи были рассмотрены планы на предстоящие месяцы и определены направления для дальнейшей работы.

Особый акцент был сделан на подготовке к предстоящему юбилею города Пушкино. Столетие города предоставляет молодым жителям возможность для самореализации, участия в значимых инициативах, изучения истории региона и раскрытия своих способностей. Важным условием является эффективная организация работы и направление энергии молодежи в конструктивное русло.

Представители молодежи представили свои концепции и проекты, которые они планируют воплотить в жизнь в ближайшее время.

Завершая встречу, глава округа Максим Красноцветов выразил благодарность участникам за их вовлеченность в общественную жизнь округа Пушкинский и пожелал им успешной реализации намеченных планов.