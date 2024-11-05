Глава Республики Коми Владимир Уйба объявил об отставке

Владимир Уйба, глава Республики Коми, объявил о своей отставке. Он сообщил, что переходит на федеральную должность по приглашению президента Владимира Путина, передало издание «Ведомости».

До января 2020 года Уйба возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), затем стал заместителем министра здравоохранения России.

2 апреля 2020 года Владимир Путин назначил Уйбу временно исполняющим обязанности главы Республики Коми. 13 сентября того же года он выиграл выборы на пост главы региона, выдвинувшись в качестве самовыдвиженца, получив 73,18% голосов.

Уйба является государственным советником Российской Федерации I класса. Он получил звания заслуженного врача России, заслуженного деятеля науки, а также является врачом высшей квалификационной категории.

В его наградах ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, ордена Александра Невского, Мужества, Дружбы Республики Южная Осетия (2012 г.), медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» (2017 г.) и звание «Отличник здравоохранения» (1995 г.).

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