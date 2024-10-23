Неудачно высказавшийся о погибшем бойце СВО мэр Моршанска ушел в отставку

Мэр Моршанска Алексей Банников ушел в отставку. Об этом со ссылкой на пресс-службу городской администрации сообщило РИА Новости.

Напомним, 20 октября на странице экс-главы Моршанска в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись, в которой рассказывается о вручении им ордена Мужества сестре погибшего участника СВО. Свой пост Банников сопроводил словами о том, что этот боец «погиб за всех нас».

«Чтоб у нас был этот солнечный день, чтоб наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была», — было сказано в публикации.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в свою очередь заявил, что высказывание Банникова противоположно здравому смыслу и состраданию, а также добавил, что ему стыдно за теперь уже бывшего мэра Моршанска.

Ранее сообщалось о том, что в Чехове глава округа встретился с семьями погибших военнослужащих.