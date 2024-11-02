Глава Росгвардии Золотов проверил работу подразделений в Курской области

Генерал армии Виктор Золотов, глава Росгвардии, проверил работу подразделений ведомства в Курской области в контексте специальной операции по защите Донбасса, сообщил РЕН ТВ.

Он посетил командный пункт группировки войск Росгвардии в регионе, осмотрел боевые порядки и пообщался с бойцами и командиром.

«Разговаривали с ребятами. Разговор был предметным. Убедился в их высоком морально-психологическом духе. Ребята выполняют все поставленные перед ними задачи. Я привез им слова благодарности от Верховного главнокомандующего», — сказал Золотов.

Кроме того, командующий группировкой, герой России, генерал-лейтенант Вячеслав Пытков провел для Золотова экскурсию по музеям «Портал в историю» и «Вихрь мгновений», расположенным на базе ОМОН «Финист».

Генерал также посетил Курскую атомную электростанцию и провел инспекцию по вопросам ее безопасности.

В завершение Золотов поблагодарил солдатов и офицеров за стойкость и профессионализм, выражая надежду на их успешное выполнение задач и скорейшее возвращение домой в безопасном состоянии.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области.