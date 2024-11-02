Глава Росгвардии Золотов проверил работу подразделений в Курской области
Фото: [kremlin.ru]
Генерал армии Виктор Золотов, глава Росгвардии, проверил работу подразделений ведомства в Курской области в контексте специальной операции по защите Донбасса, сообщил РЕН ТВ.
Он посетил командный пункт группировки войск Росгвардии в регионе, осмотрел боевые порядки и пообщался с бойцами и командиром.
«Разговаривали с ребятами. Разговор был предметным. Убедился в их высоком морально-психологическом духе. Ребята выполняют все поставленные перед ними задачи. Я привез им слова благодарности от Верховного главнокомандующего», — сказал Золотов.
Кроме того, командующий группировкой, герой России, генерал-лейтенант Вячеслав Пытков провел для Золотова экскурсию по музеям «Портал в историю» и «Вихрь мгновений», расположенным на базе ОМОН «Финист».
Генерал также посетил Курскую атомную электростанцию и провел инспекцию по вопросам ее безопасности.
В завершение Золотов поблагодарил солдатов и офицеров за стойкость и профессионализм, выражая надежду на их успешное выполнение задач и скорейшее возвращение домой в безопасном состоянии.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области.