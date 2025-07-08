Глава Щелково Андрей Булгаков оценил прогресс благоустройства: сквер на Пролетарском готов на 70%
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Щелково]
Активная фаза работ по улучшению сквера на Пролетарском проспекте продолжается. Глава округа Щелково Андрей Булгаков вместе с местными жителями и участником специальной военной операции Иваном Попиком ознакомились с текущим состоянием проекта.
Инициатива по благоустройству стартовала в апреле, а завершение запланировано на август. На данный момент выполнен приблизительно 70% запланированных мероприятий: ключевые работы по укладке плитки и обустройству дорожек завершены.
В рамках проекта предусмотрены следующие изменения:
— полная замена покрытия (2100 м²);
— устройство велодорожки из синего асфальтобетона (500 м²);
— установка 29 новых опор освещения;
— обустройство лестницы и пандуса у магазина;
— размещение малых архитектурных форм: лавочек, кресел, урн, качелей;
— монтаж 6 камер видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион»;
— масштабное озеленение: рулонный газон, клумбы, деревья и кустарники.
Особое внимание уделено зеленым насаждениям. В сквере высадят:
— 60 деревьев, включая клены, липы, сирень, рябину, черемуху, калину и яблони;
— более 570 кустарников — среди них спирея, боярышник и сирень.
Впереди остается завершение работ по установке лестницы, пандуса, камер видеонаблюдения и финальному этапу озеленения.
«К концу лета здесь воцарится атмосфера настоящего комфорта и уюта. Сквер станет логичным продолжением предыдущих работ по благоустройству и станет новой привлекательной зоной для жителей», — заявил глава округа Андрей Булгаков.