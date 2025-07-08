Глава Щелково Андрей Булгаков оценил прогресс благоустройства: сквер на Пролетарском готов на 70%

Активная фаза работ по улучшению сквера на Пролетарском проспекте продолжается. Глава округа Щелково Андрей Булгаков вместе с местными жителями и участником специальной военной операции Иваном Попиком ознакомились с текущим состоянием проекта.

Инициатива по благоустройству стартовала в апреле, а завершение запланировано на август. На данный момент выполнен приблизительно 70% запланированных мероприятий: ключевые работы по укладке плитки и обустройству дорожек завершены.

В рамках проекта предусмотрены следующие изменения:

— полная замена покрытия (2100 м²);

— устройство велодорожки из синего асфальтобетона (500 м²);

— установка 29 новых опор освещения;

— обустройство лестницы и пандуса у магазина;

— размещение малых архитектурных форм: лавочек, кресел, урн, качелей;

— монтаж 6 камер видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион»;

— масштабное озеленение: рулонный газон, клумбы, деревья и кустарники.

Особое внимание уделено зеленым насаждениям. В сквере высадят:

— 60 деревьев, включая клены, липы, сирень, рябину, черемуху, калину и яблони;

— более 570 кустарников — среди них спирея, боярышник и сирень.

Впереди остается завершение работ по установке лестницы, пандуса, камер видеонаблюдения и финальному этапу озеленения.