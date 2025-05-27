Глава Щелково Андрей Булгаков посетил жителей поселка Краснознаменский

В ходе визита он упомянул о неожиданной встрече с Раисой Петровной, жительницей, с которой он ранее пересекался три года назад во время личного приема граждан. Оказалось, что женщине не представляется возможным решить свои вопросы, поскольку она не может связаться с нужными специалистами в администрации.

«Мы оперативно среагировали: вывезли сотрудников из кабинетов ЖКХ и других подразделений, и сами приехали на личный прием к Раисе Петровне в Краснознаменский», — сообщил Андрей Булгаков.

Проблема с неисправным котлом была урегулирована незамедлительно, прямо на месте. Андрей Булгаков поставил задачу детально проанализировать причины перебоев в электроснабжении, а также улучшить состояние входной группы и придомовой зоны: необходимо провести стрижку газонов, обрезку кустарников и устранить ямы возле дома.

«Я назначил ответственных сотрудников из администрации, которые будут на постоянной основе и с большой внимательностью оказывать помощь одинокой пенсионерке, оперативно реагируя на любые возникающие вопросы», — рассказал глава округа.

Затем Андрей Булгаков и его команда продолжили обход поселка Краснознаменский. Местные жители озвучили вопросы, касающиеся состояния жилого фонда, организации благоустройства и чистоты на территории, что позволит сформировать перечень конкретных задач для решения.