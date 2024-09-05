Глава Щелково Булгаков дал старт строительству бассейна в Монино

Жители с нетерпением ожидали начало строительства объекта. Ранее на территории муниципалитета работал бассейн, построенный в 1950 году. Активное содействие в его появлении оказывал трижды Герой Советского Союза, военный летчик Иван Кожедуба. Летчики, обучающиеся в Военно-воздушной академии, тренировались также в бассейне. В 60-х годах его посещали космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов.

Ситуация изменилась после закрытия Академии в 2011 году. Бассейн также перестал работать. В 2014 году объект передали в муниципальную собственность, однако годы простоя отразились на здании. Технической возможности провести реконструкцию уже не было. Жители неоднократно обращались с просьбой построить новый современный бассейн.

Администрация работала над выполнением данного обращения, но в график постоянно приходилось вносить коррективы из-за внешних факторов, например, пандемии. Также решался вопрос о финансировании. В 2024 году строительство стало возможным благодаря поддержке Губернатора и Правительства Московской области.