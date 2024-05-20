Глава Щелково Булгаков провел выездную администрацию во Фряново

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел выездную администрацию во Фряново, в ходе которой было принято ряд обращений граждан.

В ходе встречи вопросы от жителей поступали разных форматов, которые касаются как общего развития округа, так и индивидуальных запросов.

Жительница Светлана Николаевна обратилась с просьбой установки освещения в квартале «Семейный», расположенный в деревне Новопареево.

«Сделаем до конца года в рамках программы «Светлый город», — сообщил Андрей Булгаков.

Наталья Ивановна призвала обратить внимание на лавочки у дома № 18 по ул. Первомайской, которые в виду длительного срока эксплуатации требуют замены.

«Заменим в течение пары недель», — уточнил глава округа Булгаков.

Игорь Александрович от имени жителей выразил слова благодарности за семь обустроенных «народных троп». Горожанин также высказал мнение, что тротуар от дома 6 по улице Текстильщиков до ОП № 2 Щелковской больницы требует замены.

«Сделаем до 1 августа», — проинформировал Андрей Булгаков.

Также жители обратились с коллективной просьбой провести комплексное благоустройство двора на улице Поварова у домов 57 и 57А. Обращение принято. Решено, что в рамках благоустройства будут установлены искусственные дорожные неровности, расширен проезд, отремонтированы тротуары, обновлено асфальтовое покрытие и усовершенствованы детская и спортивная площадки.

«Особое внимание — теме тепла. В этом году во Фряново планируется масштабная модернизация систем теплоснабжения: здесь будет капитально отремонтирована котельная на улице Текстильщиков и установлены две современные блочно-модульные котельные на площади Ленина и в деревне Еремино», — сообщил Глава городского округа Щелково.

Каждое поступившее в ходе выездной администрации обращение во Фряново запротоколировано. Профильные специалисты будут работать над выполнением поставленных задач.