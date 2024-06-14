Глава Щелково Булгаков в муниципальном ЦУРе с командой разобрали обращения жителей

Рабочее совещание состоялось в муниципальном ЦУРе. Особое внимание спикеры уделили работе управляющих компаний.

«Видим, что не все управляющие компании справляются с задачами по содержанию домов и дворов. Одним нужно усиление в выходные дни, другим — нанять больше сотрудников. Простые меры, которые помогут соблюдать график и поддерживать порядок», — озвучил Андрей Булгаков.

Участники мероприятия обсудили подготовку к следующему отопительному сезону и важность модернизации систем теплоснабжения. В настоящее время управляющие компании сотрудничают с Водоканалом. Специалисты проводят плановые работы на сетях в МКД.

Андрей Булгаков проконтролировал выполнение поручений по запросам жителей, которые были озвучены в ходе прошлого заседания. В частности, был убран мусор, скопившейся в лесополосе Медвежьих Озер. По адресу: улица Жуковского, д.2, рабочие восстановили люк. Ямочный ремонт провели на улицах Сиреневая, Полевая и Космодемьянская.

Спикеры также составили план основных работ на текущую неделю. Непосредственно после встречи было дано распоряжение рабочим скосить траву вблизи детских площадок. Такая необходимость появилась во Фряново. В перечень работ внесли 30 адресов.

В Монино, Фряново и п. Загорянский будет продолжаться благоустройство дворов. На 15 июня запланирована выездная диспансеризация в ЦДК. В этот же день в парке «Детский городок» стартует фестиваль «Город танцует в парках».