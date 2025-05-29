Глава Щелково и ветеран СВО обсудили вопросы благоустройства и безопасности у школы №11

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков в сопровождении Александра Ткаченко, ветерана СВО, и представителей общественности провел встречу на территории Чкаловских озер.

В ходе мероприятия была проверена работа завершенных объектов благоустройства в популярном месте отдыха, а также рассмотрен сложный вопрос, касающийся пешеходного движения рядом со школой №11.

Александр Ткаченко, награжденный Орденом Мужества, вернувшись после участия в боевых действиях, стал сотрудником «Службы содержания и благоустройства», где сейчас отвечает за поддержание и развитие системы ливневой канализации — критически важного направления.

Участники собрания прогулялись по «Тропе первых» — уникальной пешеходной зоне, расположенной над озером и протянувшейся на полкилометра. В ясную погоду здесь всегда востребованы шезлонги для отдыха. В целях поддержки рыбаков планируется запустить в водоем молодь.

Ключевым вопросом встречи стала ситуация с пешеходным переходом возле школы №11.

«Многие школьники и местные жители предпочитают использовать альтернативный маршрут, проходящий по краю обрыва, минуя благоустроенные дорожки. Мы долго обсуждали возможные решения, но для меня, прежде всего, важен вопрос безопасности детей», — поделился Андрей Булгаков.

В результате было принято решение о закрытии существующей несанкционированной тропы вдоль обрыва. Планируется перенести проход к школе ближе к ребятам, а также установить систему освещения и камеры видеонаблюдения.