Глава Щелково обсудил развитие с сотрудниками мебельного предприятия
Фото: [Пресс-служба Администрации г.о. Щелково]
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провёл рабочую встречу на производственном комплексе, специализирующемся на выпуске мягкой мебели.
Это предприятие, являющееся одним из значимых игроков на российском рынке, производит диваны, кровати, кресла и другую мебель с металлическим каркасом. На производстве внедрены принципы бережливого производства, и используются сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества.
В рамках визита, Андрей Булгаков пообщался с коллективом, среди которого много местных жителей из Щелково и Фряново. Один из наиболее волнующих вопросов, поднятый сотрудниками, касался давних проблем с централизованным отоплением в зимний период. Глава округа заверил, что в текущем году ведется строительство современных блочно-модульных котельных, которые должны полностью решить эту проблему.
«Строительство уже началось», – подчеркнул Андрей Булгаков.
Предприятие, выпускающее мягкую мебель, включено в перечень стратегически важных предприятий, определенных Министерством промышленности и торговли РФ. В 2024 году компания направила в бюджет Московской области свыше 27 миллионов рублей налоговых отчислений. Кроме того, компания активно участвует в программе «Повышение производительности труда», исполняет государственные заказы и оказывает поддержку детским учреждениям.