Глава Щелково обсудил развитие с сотрудниками мебельного предприятия

Это предприятие, являющееся одним из значимых игроков на российском рынке, производит диваны, кровати, кресла и другую мебель с металлическим каркасом. На производстве внедрены принципы бережливого производства, и используются сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества.

В рамках визита, Андрей Булгаков пообщался с коллективом, среди которого много местных жителей из Щелково и Фряново. Один из наиболее волнующих вопросов, поднятый сотрудниками, касался давних проблем с централизованным отоплением в зимний период. Глава округа заверил, что в текущем году ведется строительство современных блочно-модульных котельных, которые должны полностью решить эту проблему.

«Строительство уже началось», – подчеркнул Андрей Булгаков.

Предприятие, выпускающее мягкую мебель, включено в перечень стратегически важных предприятий, определенных Министерством промышленности и торговли РФ. В 2024 году компания направила в бюджет Московской области свыше 27 миллионов рублей налоговых отчислений. Кроме того, компания активно участвует в программе «Повышение производительности труда», исполняет государственные заказы и оказывает поддержку детским учреждениям.