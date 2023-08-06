Глава Севастополя заявил о морской мине, дрейфующей в сторону Северной бухты

В личном блоге губернатор написал об обнаруженной мине. Согласно предоставленной информации, ее примерное местонахождение было зафиксировано в море всего в 100 метрах от берега пляжа Любимовка. Чтобы предотвратить вероятную угрозу безопасности, готовится операция по ее уничтожению.

Сейчас известно о том, что она дрейфует по направлению к Северной Бухте. Стоит отметить, что оперативные службы уже проинформированы об этой мине. На месте уже начали работать спецслужбы флота. По словам губернатора Севастополя, если мину не получится отбуксировать в безопасное место, то ее уничтожение произойдет прямо в акватории.