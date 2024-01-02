Глава Союза пенсионеров России Рязанский рассказал, кому и на сколько проиндексируют пенсию в этом году

В наступившем году снова пройдет индексация пенсионных выплат. Глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал, кому и на сколько увеличат пенсии. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, пройдет индексация всех видов страховых и социальных пенсий, при этом процент индексации станет зависеть от социальной категории граждан. Так, неработающие пенсионеры, имеющие отчисления в пенсионный фонд и соответствующий рабочий стаж, получат надбавку в 7,5%, то есть сумма надбавки составит в районе тысячи рублей. Пенсионерам, которые не имеют положенного рабочего стажа, добавят 3,5-4%.

Эксперт пояснил, что индексацией военных пенсий будет заниматься Минобороны России.

По его мнению, работающим пенсионерам начисления произведут по другому принципу. Так, их надбавки составят около 550 рублей в месяц.