В СПЧ предложили пересмотреть формат домашних заданий

Необходимо пересмотреть формат домашних заданий в условиях стремительного развития нейросетей, но полностью отказываться от них нельзя. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев в беседе с ТАСС .

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев высказался против полной отмены домашних заданий в школах. По его мнению, самостоятельная работа учащихся остается важной частью образовательного процесса. При этом Фадеев допустил необходимость пересмотра формата домашних заданий в условиях широкого распространения нейросетей и цифровых технологий.

Его заявление прозвучало в ответ на инициативу депутатов от фракции «Новые люди», предложивших законодательно запретить задания на выходные и праздничные дни. Ранее группа парламентариев направила официальное обращение министру просвещения Сергею Кравцову с соответствующим предложением.

Ранее эксперт предупредил о мощных DDoS-атаках на школьные порталы.