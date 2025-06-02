Глава Талдомского городского округа провел встречу с семьями военнослужащих, задействованных в СВО

В формате выездного мероприятия глава Талдомского городского округа пообщался с семьями участников специальной военной операции.

В совещании также приняли участие лидеры Ассоциации ветеранов СВО, представители Комитета семей воинов Отечества, сотрудники Государственного фонда «Защитники Отечества», Талдомский городской прокурор, депутаты от партии «Единая Россия» и ключевые заместители. Место проведения встречи – Дом культуры «Прогресс» в поселке Запрудня.

Центральной темой обсуждения стали вопросы поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и их близких. В частности, поднимались темы финансовой помощи, предоставления социальных льгот, психологической реабилитации, обеспечения жильем и других необходимых ресурсов, направленных на повышение уровня жизни военнослужащих и их семей.

Выступая на встрече, глава подчеркнул значимость эмоциональной поддержки для семей, переживающих трудные времена. Он детально ответил на вопросы присутствующих и рассказал о конкретных шагах, предпринимаемых для оказания всесторонней помощи семьям военнослужащих.

Подобные встречи играют важную роль в налаживании диалога между органами власти и населением, демонстрируя уважение и заботу о семьях каждого защитника Родины.