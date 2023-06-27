Глава Талдомского городского округа выступил с ежегодным отчетом

Об итогах 2022-го и планах на нынешний год глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин рассказал в ежегодном отчете 23 июня.

Встреча прошла в Центральном зале дома культуры, на нее собрались местные жители, депутаты, руководители предприятий, представители общественных организаций. Например, участие в мероприятии приняла депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы Александр Орлов и Марина Шевченко, врио главы Дубны Максим Тихомиров, а также представители духовенства: благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич и игуменья Александро-Невского женского монастыря Тамара.

«Каждый день – и себе, и своей команде, и сейчас здесь – каждому из вас я говорю: ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА, в единении и сплоченности – с огромным желанием, самоотдачей, настойчивостью, системно и последовательно необходимо создавать условия для развития округа, возвеличивать дорогой сердцу родной Талдомский край» - заявил Юрий Крупенин.

Он подчеркнул, что в Талдомском городском округе работа ведется в соответствии с приоритетами, обозначенными стратегией Президента России, задачами, поставленными Губернатором Подмосковья, а также – запросами и пожеланиями жителей.

В отчете Юрий Крупенин подробно рассказал о развитии экономики, аграрной сферы, медицины, учебных заведений, дорожной инфраструктуры Талдомского городского округа, работе системы ЖКХ, экологической обстановке и развитии городской среды. Также глава отчитался о ходе благоустройства и строительства жилья, обеспечении безопасности, развитии культуры, спорта и туризма.