Глава Талдомского округа Юрий Крупенин поблагодарил ООО «Интерпак» за участие в соцпроектах муниципалитета

Как правило во время визитов руководителя округа на производства обсуждаются вопросы мер поддержки, которые оказывает Московская область предпринимателям. А также те шаги, которые может предпринять муниципалитет, чтобы помочь в развитии той или иной компании. Такие же направления обсуждались и на встрече с руководителей ООО «Интрепак» в Запрудне.

«Совместно с профильным заместителем Екатериной Марусевой, депутатами Совета депутатов и территориальным руководителем Романом Балаевым обсудил с руководством предприятия текущую ситуацию, планы, проблемы на производстве и пообщался с трудовым коллективом», - написал в своем телеграмм-канале Юрий Крупенин.

Он также выразил признательность и благодарность коллективу, который всегда оказывает поддержку важным для округа социальным проектам.