Глава Талдомского округа обсудил вопросы переселения с жителями аварийного жилья

В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» состоялся прием жителей в поселке Вербилки.

Глава Талдомского округа провел встречу с собственниками жилых помещений, признанных аварийными. Мероприятие прошло в здании администрации.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Одной из ключевых тем обсуждения стало утвержденное правительством Московской области постановление, предусматривающее увеличение размера компенсации за квадратный метр при выдаче сертификата на приобретение жилья. Теперь эта сумма составляет 174 839 рублей.

В ходе встречи были разъяснены условия получения сертификата, включающие: признание дома аварийным и включение его в государственную программу, приобретение права собственности до признания МКД аварийным (за исключением наследства), а также отсутствие у заявителя собственного жилья на момент признания дома аварийным.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Участникам встречи сообщили, что размер компенсации составляет не менее 28 квадратных метров, что эквивалентно 4,8 миллионам рублей – это минимальная сумма, гарантированная каждому собственнику, даже если площадь его жилого помещения меньше.

Сертификат позволяет приобрести квартиру в новостройке, расположенной в любом округе Подмосковья, с отделкой, без отделки или в ипотеку. Остаток выкупной стоимости может быть использован по усмотрению получателя.

В завершение встречи собственники жилых помещений задали вопросы, на которые были предоставлены подробные разъяснения.