Глава Талдомского округа поздравил медиков с профессиональным праздником

В минувшие выходные свой профессиональный праздник отметили медицинские работники всей страны. В их адрес звучали самые теплые и нежные слова от представителей всех уровней власти, простых граждан. Всех медицинских работников Талдомского городского округа поздравил глава муниципалитета Юрий Крупенин.

Глава Талдомского округа отметил, что работники здравоохранения - необыкновенные люди. А фундаментом из профессии всегда были и остаются доброта, отзывчивость, милосердие и сострадание.

Он особенно подчеркнул роль работников здравоохранения, которые приходят на помощь в самые сложные моменты и берут на себя ответственность за жизнь человека.

«В этот знаменательный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, уважения, понимания и успехов в вашем почетном труде», - отметил Юрий Крупенин.

Глава выразил надежду, что чуткие сердца и золотые руки врачей, фельдшеров, медицинских сестер всегда будут вознаграждаться благодарностью и любовью пациентов.