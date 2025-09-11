Глава Талдомского округа проконтролировал ход строительства в микрорайоне «Солнечный»

В рамках рабочей поездки глава Талдомского округа Юрий Крупенин лично проверил ход строительства жилого комплекса в микрорайоне «Солнечный».

На объекте активно ведутся работы по возведению нового, современного многоквартирного здания. Проект реализуется в соответствии с областной программой «Переселение граждан из аварийного жилья Московской области».

Этот визит стал значимым этапом в развитии округа, поскольку внедрение новых строительных проектов – ключевой фактор для обеспечения комфортной среды обитания и повышения уровня жизни населения.

Новый пятиэтажный дом займет площадь в 5372,7 квадратных метров. Жилые площади комфортабельных квартир составят 3428,8 квадратных метров. В 2026 году в новостройку планируется переехать 74 семьям, проживающим в аварийном жилье Талдома и окрестных населенных пунктов.

Микрорайон «Солнечный» призван стать востребованным и привлекательным местом для проживания в округе, предлагая жителям современное жилье, развитую инфраструктуру и удобные коммуникации. Глава округа акцентировал внимание на необходимости создания качественно обустроенной территории, которая будет способствовать развитию социальной сферы и экономической активности на территории Талдомского округа.