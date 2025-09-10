Глава Талдомского округа проконтролировал строительство новой котельной в поселке Северный

Глава Талдомского округа лично проверил ход строительства новой котельной в поселке Северный. Этот проект является неотъемлемой частью плана по улучшению инфраструктуры и повышению качества жизни населения.

Новая котельная обеспечит надежное теплоснабжение объектов социальной сферы и жилого сектора, что крайне важно в условиях продолжительных холодов.

В ходе инспекции Юрий Крупенин вместе с исполняющим обязанности заместителем Алексеем Нестеренко и представителями профильных организаций осмотрел строящийся объект и изучил планы по дальнейшей модернизации системы отопления. Строительные работы ведутся по графику, и вскоре котельная начнет функционировать, создавая благоприятные условия для всех жителей округа.

Глава отметил необходимость особого внимания и контроля на всех этапах реализации подобных проектов. Он подчеркнул важность соблюдения высоких стандартов качества работ и строгого соблюдения требований безопасности. Инвестиции в развитие энергетической инфраструктуры позволят сформировать устойчивую и эффективную систему теплоснабжения.