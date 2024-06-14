Глава Талдомского округа вручил 19 жилищных сертификатов жителям п. Вербилки

Жители талдомского поселка Вербилки получили свои жилищные сертификаты, которые позволят им переехать из аварийного жилья в новые квартиры или дома. Заветные документы им вручил глава округа Юрий Крупенин.

Сертификаты вручили жителям домов, которые уже не соответствуют нормам безопасности и признаны аварийными от 1 января 2017 года. Получателями стали 24 человека из п. Вербилки. Все они смогут переехать из старых жилых помещений в новые с помощью полученных документов. Лично главой Талдома Юрием Крупениным было вручено 19 жилищных сертификатов на общую площадь в 511,3 кв.м.

В скором времени все получатели смогут обменять сертификаты на реальные квадратные метры. По закону были подписаны все необходимые документы, включая Соглашения об изъятии жилых помещений и Соглашения о предоставлении субсидии. Отметим, что по государственному жилищному сертификату можно не только совершить покупку дома или квартиры, включая «первичку» и «вторичку», но и строить жилье. Применить субсидию жители округа смогут только в пределах Московской области.

Отметим, что переселение из аварийных домов в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».