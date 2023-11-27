Глава украинского Совбеза обвинил в разногласиях в обществе предателей из спецслужб

Алексей Данилов считает, что Россия через своих агентов пытается расколоть Украину, распространяя слухи о разногласиях между ее политическим и военным руководством.

Во всем виноваты предатели, засевшие в Службе безопасности Украины. В 1991 году КГБ в стране просто сменило вывеску, переименовавшись в СБУ, так считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Мы признаем, что нам не удалось очистить все системы безопасности. Так что, конечно, там есть предатели», - указал он в своем интервью изданию The Times.

Эти «спящие агенты» сейчас распускают слухи, стараясь вбить клин между президентом Зеленским и главнокомандующим армией Залужным. Владимир Зеленский также ранее обвинил Россию в том, что она пытается раскачать украинское общество на проведение государственного переворота под названием «Майдан-3».