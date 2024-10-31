Глава Волоколамского округа посетила животноводческий комплекс «ТиЭйч-Рус Милк Фуд»

Аграрии сельскохозяйственного предприятия «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» рассказали на встрече с главой Волоколамского округа Натальей Козловой об успехах комплекса и пообщались на многие актуальные и волнующие темы.

Встреча с главой позволила сотрудникам на месте показать условия труда и работу производства, внести предложения по созданию более комфортной обстановки и даже затронуть личные бытовые вопросы. Также коллектив похвастался достижениями предприятия. Волоколамский комплекс уверенно держит свою планку, радуя богатым урожаем ежегодно.

Наталья Юрьевна дала развернутые ответы в ходе общения и приняла во внимание просьбы собеседников по улучшению жизни в округе.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

«С удовольствием пригласила всех на торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которое пройдет в Волоколамске 1 ноября в ЦКТ «Родники», — отметила Наталья Козлова.

На мероприятии причастных к профессии будут ждать теплые поздравления от официальных лиц, награждения и, конечно, концерт. Праздник труда объединит работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, позволит им обменяться опытом и провести время в приятной обстановке.